Саратов, , 08:39 — REGNUM В Саратове по поручению губернатора области Валерия Радаева была создана комиссия, которая подвела предварительные итоги причины коммунальной аварии в ночь с 24 на 25 февраля, в результате которой около полумиллиона жителей остались без воды. Полученную информацию глава региона направил в областную прокуратуру для принятия соответствующих мер.

В ходе работы комиссии установлено, что причиной аварии водопроводного комплекса стала разморозка запорной арматуры на насосной станции. По мнению комиссии, эта ситуация образовалась из-за отсутствия должного контроля со стороны ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в условиях низких температур. Несмотря на серьезную аварию, организация своевременно не проинформировала дежурно-диспетчерские службы о полностью отключенном водоснабжении значительной части Саратова.

Под вопросом и организация работы нескольких котельных Саратовского филиала ПАО «Т Плюс», которые обеспечили дома теплом лишь на несколько часов после отключения, хотя обязаны — на срок не менее суток.

« Прошу Вас принять меры прокурорского реагирования в отношении ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» по факту нарушений, допущенных при оповещении и устранении аварийной ситуации на централизованных сетях водоснабжения города Саратова, а в отношении Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» — на предмет достаточности принятых мер по оснащению котельных резервными емкостями водоснабжения », — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 25 февраля 7:00 (мск) в связи с аварийно-ремонтными работами был перекрыт водопровод на Водопроводном комплексе-3 и с 8:00 (мск) до 12:00 ограничена подача холодной воды на Водопроводном комплексе-2, понижены параметры подачи воды в жилые дома Заводского, Ленинского, Октябрьского, Фрунзенского, Кировского и частично Волжского районов. Без водоснабжения оставались 2726 жилых домов разной этажности с населением 424 тыс. человек, из них детей более 84 тыс. Сильные морозы, стоявшие в регионе, усложнили ситуацию. Устранение последствий аварии продолжалось несколько дней.

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