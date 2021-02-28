Кишинёв, , 19:45 — REGNUM Председатель Евросовета Шарль Мишель поддержал требование президента Молдавии Майи Санду о роспуске парламента страны. Об этом он сообщил на брифинге после встречи с Санду в Кишиневе.

«Мы ждём, чтобы все политические деятели руководствовались интересами граждан Молдавии. Госпожа президент, Европа на вашей стороне», — сказал он на брифинге.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния Санду и парламентского большинства. Президент заявила, что в стране нужно провести досрочные парламентские выборы. Она дважды выдвинула кандидатом на пост премьер-министра Наталью Гаврилицу.

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