Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Возможность создания в США новой партии не рассматривает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 28 февраля сообщает телеканал Fox News со ссылкой на выдержку из речи Трампа, которую он намерен произнести на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида).

«Мы (представители Республиканской партии — прим. ИА REGNUM) не создаем новых партий и не будем разделять нашу мощь и силу», — приводят выдержки из речи Трампа журналисты телеканала.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что бывший президент США Дональд Трамп готов восстанавливать Республиканскую партию с тем, чтобы принять участие в выборах-2022 в Конгресс.

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