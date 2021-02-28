Москва, , 19:40 — REGNUM Международный День орфанных (редких) заболеваний отмечается 29 февраля. Редкая дата выбрана не случайно. по принципу — «редкая дата — редкие заболевания. В невисокосные годы День орфанных заболеваний отмечается в последний день зимы, 28 февраля. Единого общепринятого на международном уровне определения для орфанных заболеваний не существует, как нет и единого критерия отнесения заболеваний к этой группе.

Однако в воскресенье, 28 февраля, представители разных конфессий в России выступили по случаю Дня орфанных заболеваний. Они выразили благодарность фонду «Круг добра», созданному в начале 2020 года указом президента России Владимира Путина.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заявил, что орфанные заболевания трудно диагностировать, и они требуют серьезного, часто дорогостоящего лечения. По его словам, государство сможет поддерживать семьи благодаря фонду «Круг добра».

«Призываю всех нас вознести в этот день особые молитвенные прошения, дабы Человеколюбивый Господь благословил труды тех, кто разделяет с недугующими трудности лечения, пребывая у постели больных и утешая их словом, вниманием и заботой, а также ниспослал укрепление сил всем, кто несет тяжелый крест редкого заболевания», — сказал он.

По словам главы Духовного собрания мусульман России, муфтия Москвы Альбира Хазрата Крганова, фонд «Круг добра» будет приобретать лекарства, оборудование и организовывать лечение для детей.

«Это решение ‎Владимира Путина — ответ на запрос общества, на чаяния ‎наших сограждан, которые не могут пройти мимо детской боли, ‎мимо семьи, столкнувшейся с тяжелейшим испытанием — болезнью ‎своего ребенка и потому нуждающейся в нашей поддержке. Наше ‎общество готово взять на себя ответственность за тех, кто нуждается ‎в помощи», — заявил глава Духовного собрания мусульман России.

Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода направил письмо в еврейские общины России с просьбой о молитве за детей с редкими заболеваниями. ‎

Он добавил, что фонд «Круг добра» «призван сделать все, чтобы родители не расстались со своими детьми раньше срока».

Глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) XXIV Пандито хамбо лама Дамба Аюшеев пожелал фонду «успешной работы в очень нужном деле на благо общества и всей страны». По его словам, учреждение такой организации — правильное решение президента России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении фонда «Круг добра». Председателем правления фонда был избран основатель перового детского хосписа отец Александр Ткаченко. Созданная им организация работает в Санкт-Петербурге с 2010 года.

Экспертный совет фонда состоит из главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения России, а также представителей научных, образовательных, общественных, медицинских и религиозных организаций.

Фонд будет пополняться за счет налогов для физических лиц свыше пяти миллионов рублей в год.

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