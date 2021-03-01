Вольск, Саратовская область, , 08:36 — REGNUM В городе Вольске организовали доследственную проверку после гибели в водоеме двух малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По предварительной версии, 28 февраля пятеро малолетних детей прогуливались вдоль реки Волга в Вольске. На удалении около 400 метров от набережной имени Злобина 6-летний мальчик вышел на лед и провалился. На помощь к нему бросился 11-летний брат. Толщина ледяного покрова не выдержала веса обоих детей. Брат также оказался в воде. Приятели, находившиеся на берегу, бросились за помощью.

Следователи осмотрели место происшествия. Сотрудники областной службы спасения обследовали водоем в поисках тел несовершеннолетних. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Ставропольском крае 19 февраля провалилась под лед 11-летняя школьница. Спасти ребенка не удалось. Тело девочки было обнаружено к ночи на дне озера. Факт гибели ребенка подтвердили в Следственном комитете.

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