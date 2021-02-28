Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Свыше 68 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 28 февраля сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 68 071 случай заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 28 554 938.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США составляет 511 999.

Как передавало ИА REGNUM, 25 февраля американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число умерших от COVID-19 во всём мире превысило 2,5 млн человек.

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