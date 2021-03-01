Саратов, , 08:35 — REGNUM В Саратовской области для жителей старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, продлили режим самоизоляции до 15 марта. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

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Руководителям организаций, деятельность которых не приостанавливалась следует предусмотреть соблюдение масочного режима и дезинфекции всеми работниками; сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает деятельности организации; по возможности ввести посменный режим с нахождением на дистанционной работе сотрудников из групп риска.

ИА REGNUM напоминает, в Молдавии с 1 марта стартует кампания по вакцинации от коронавируса. Первыми прививку получат медицинские работники. Для вакцинации будет применена вакцина компании AstraZeneca, партия которой была передана Румынией в качестве гуманитарной помощи.

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