Кишинёв, , 19:10 — REGNUM 597 случаев заражения коронавирусом выявили в Молдавии за минувшие сутки. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 185 453 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 166 178 человек.

Отмечается, что скончались за время пандемии более 3,9 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в Молдавии выявили 1518 случаев заражения коронавирусом.

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