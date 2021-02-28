Грозный, , 18:58 — REGNUM Грозненский «Ахмат» в домашнем матче двадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил московскому «Динамо». Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла 28 февраля на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Антон Швец. У гостей мячи забили Даниил Фомин и Арсен Захарян.

Отметим, что после двадцати матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Футболисты «Ахмата», в активе которых 26 баллов, находятся на одиннадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля футболисты «Ростова» сыграли вничью санкт-петербургским «Зенитом» в выездном матче двадцатого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 2:2, прошла на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

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