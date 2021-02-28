Махачкала, , 18:56 — REGNUM В Дагестане двое неизвестных оказали сопротивление сотрудникам полиции. В результате нападения на полицейских получил огнестрельное ранение один из стражей порядка, сообщили 28 февраля в пресс-службе СКР.

Инцидент произошел накануне, 27 февраля, около 20:00 на улице Железнодорожная в городе Махачкале. Полицейские намеревались проверить документы у двоих молодых людей, однако тем эта идея полицейских не понравилась. Один из них открыл стрельбу по стражам порядка из травматического пистолета.

В результате один полицейский получил ранение левого плеча. Ответным огнем был ранен нападавший. Обоих доставили в больницу. Нападавшего спасти не удалось — он скончался. Его личность в настоящее время установлена — это 25-летний житель Махачкалы.

Второй участник инцидента — 25-летний житель поселка Семендер. Он задержан. В настоящее время по факту нападения ведется проверка.