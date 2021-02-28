Тюмень, , 18:42 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 84 случая заражения коронавирусом. Об этом 28 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 82 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 февраля коронавирусом заразились 31 307 человека. Выздоровел 29 441 человек, скончались 289 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).