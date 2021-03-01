Новосибирск, , 05:00 — REGNUM Муниципальное автономное учреждение Новосибирска «Стадион» и муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город» будут объединены. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Подобный шаг даст новый толчок развитию массового спорта в Новосибирске. Мы уверены, что это решение позволит унифицировать требования к обслуживанию наших площадок, чтобы они все были вовремя отремонтированы, подготовлены для занятий, — прокомментировал начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский. — Мы ожидаем, что у нас появится равномерность и увеличится охват, потому что на сегодня где-то есть активные площадки, где-то — нет. Надеемся, что это объединение позволит охватить максимум дворов и любителей заниматься спортом рядом с домом».

Он уточнил, что реорганизация должна завершиться в ближайшие недели.