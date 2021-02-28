Москва, , 18:29 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 28 февраля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 18:25 мск в аэропорту «Домодедово» задержано девять рейсов, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано семь авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три рейса, еще три отменено.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

26 февраля интернет-портал «Метеоновости» сообщил, что температура воздуха в Москве достигла рекордной отметки в 6,4 градуса по шкале Цельсия.