Новосибирск, 1 марта 2021, 04:30 — REGNUM В Новосибирске сегодня днём, 1 марта, ожидается мокрый снег. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
По данным синоптиков, 1 марта температура ночью составит −13…−15 °С, днём — 3.-5 °С, ветер юго-восточный 5−10 м/с, ночью — небольшой снег, днём — мокрый снег.
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города просят горожан при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по телефонам: 051 или 218−68−88.