Боровск, Калужская область, , 19:59 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждён один летальный исход пациента с COVID-19. Об этом сообщает 28 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Боровского района 1957 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончался 258 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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