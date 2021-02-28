Калуга, , 20:00 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 108 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 февраля. Днём ранее, 27 февраля, в регионе было зарегистрировано 117 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 тыс. 815 человек, 2077 человек находятся на лечении, 27 тыс. 480 человек выздоровели, 258 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (420), в Обнинске (177), Боровском (124) и Малоярославецком (118) районах.

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