Кемерово, , 04:20 — REGNUM В торговых центрах Белова и Прокопьевска заработали пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

В Прокопьевске прививку можно поставить в ТЦ «Простор» — в будние дни с 12:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 14:00, воскресенье — выходной. В Белове пункт вакцинации организован в ТЦ «Сибирский городок». Он работает ежедневно с 12:00 до 19:00, выходной воскресенье.

Всего в торговых центрах Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и Белова работают шесть временных прививочных пунктов.