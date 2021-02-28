Челябинск, 28 февраля 2021, 18:05 — REGNUM Сотрудник полиции в Челябинске отправлен под стражу за смертельное ДТП. Такое постановление вынес суд Советского района.
В СИЗО страж порядка пробудет до 23 апреля. На этой мере настоял следователь, а прокурор поддержал это ходатайство.
Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 22 февраля. В результате ДТП погиб пассажир его автомобиля. Сам водитель скрылся с места ДТП.
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