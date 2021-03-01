Новосибирск, , 04:10 — REGNUM Третью волну коронавируса в Новосибирской области можно ожидать уже в марте. Об этом заявил сибирский вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций новосибирского центра «Вектор» Александр Чепурнов.

«Коронавирусу характерна сезонность. Подъём заболеваемости был прошлой весной, поэтому скорее всего подъём будет и этой, — приводит «Сиб.фм» слова Чепурнова. — Если у нас будет новое нарастание заболеваемости, то давайте его называть третьей волной, раз у нас так повелось. Есть все основания так полагать, но я был бы рад ошибиться».

Отметим, что по данным на 28 февраля, в Новосибирской области зарегистрировано 35 749 случаев заражения коронавируса (+114 за сутки), в том числе у 2020 детей; 32 824 человека выписаны с выздоровлением (+55 за сутки), умерли 1436 новосибирцев.