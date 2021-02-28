Минск, 28 февраля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Жители столицы Белоруссии в воскресенье 28 февраля снова столкнулись с проблемой отсутствия воды. На этот раз аварийные службы выехали на улицу Бельского во Фрунзенском районе города.

Вода

Вода пропала утром сразу в нескольких многоквартирных домах на улице Бельского. Коммунальные службы организовали подвоз питьевой воды в автоцистернах.

Прибывшая бригада ремонтников к 15:00 устранила дефицит холодной воды. Горячей воды по-прежнему нет.

По словам ремонтников, причиной отключения стал износ труб. Многоквартирные кирпичные дома были сданы в эксплуатацию 20 лет назад. В них проживает около 3 тыс. человек.

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Напомним, летом 2020 года во многих микрорайонах Минска отсутствовала качественная вода. О причинах загрязнения Мингорисполком не представил подробного отчёта до сих пор.

С тех пор вода регулярно пропадает в разных микрорайонах столицы Белоруссии. По словам экспертов, причиной является дефицит инвестиций в инфраструктуру.

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