Новосибирск, , 04:00 — REGNUM В Новосибирской области 3 марта пройдёт плановая проверка системы оповещения населения. Об этом предупредило региональное управления МЧС РФ.

«3 марта в интервале с 10:40 до 10:43 (время местное) в регионе будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. Жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами», — уточнили в ведомстве.

Одновременно с сигналами электросирен и уличных громкоговорителей на экранах Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения будет транслироваться информация о проверке. После чего произойдёт короткий телеперехват каналов, входящих в официальный список общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, и радиоперехват вещания девяти радиостанций.