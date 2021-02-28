Ханты-Мансийск, , 17:28 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 119 случаев.

Основные очаги заражения в ХМАО на 28 февраля: Сургут — 21 случай; Нижневартовск — 18; Мегион — 9; Ханты-Мансийск — 9; Когалым — 7.

С начала пандемии на 28 февраля в Югре зарегистрировано 51 462 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 49 340 человек, скончались 746 пациентов с COVID-19 (на четыре человека больше, чем днём ранее).