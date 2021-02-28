Абуджа, 28 февраля, 2021, 17:27 — ИА Регнум. В Нигерии были освобождены 42 человека, 10 дней назад похищенные из колледжа в штате Нигер. Об этом 27 февраля сообщает France Info.

Voice of America Нигерийская армия ведёт бой с боевиками

«Ученики, учителя и их родственники научного колледжа Кагара были освобождены. Ими занимается местное правительство», — написал в Twitter губернатор штата Нигер Абубакар Сани Белло.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 16 на 17 февраля, группа вооруженных боевиков, убив при нападении ученика, захватила заложников из научного колледжа в городе Кагара, среди которых трое учителей, 27 учеников и 12 членов их семьей.