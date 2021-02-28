Оберстдорф, , 16:53 — REGNUM Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых выиграли бронзу в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Первое место заняли норвежские лыжники Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо (15 минут 1,74 секунды), второе место заняли лыжники из Финляндии Ристоматти Хакола и Йони Маки (+1,68 секунды). Большунов и Ретивых заняли третье место (+2,09 секунды).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 февраля, в немецком Оберстдорфе в скиатлоне на чемпионате мира золотую медаль завоевал российский лыжник Александр Большунов. Золотая медаль Большунова стала для команды РФ первой медалью на ЧМ в Оберстдорфе.

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