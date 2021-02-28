Москва, , 16:52 — REGNUM Фигурист Евгений Семененко (РФ) завоевал I место и золото в финале Кубка России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 265,13 балла. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

II место занял Пётр Гуменник (256,06), на III — действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев (254,79).

Семененко прокомментировал свою победу.

«Я сюда ехал даже без мысли о ЧМ, для меня это был просто старт, чтобы попробовать новые программы, новый контент — в короткой справился, в произвольной не особо. Загадывать об участии в ЧМ не хочу — я доволен, что попал в первую тройку, что дает право попасть во взрослую сборную России», — сказал Семененко ТАСС.