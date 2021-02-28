Ереван, , 16:39 — REGNUM В Армении оппозиция вышла на митинг на проспекте Баграмяна в Ереване, сообщает 28 февраля РИА Новости.

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Митинг проходит в палаточном лагере около забора парламента страны. В акции принимают участие несколько тысяч человек. На проспекте также проходит концерт, со сцены выступают политики, поэты и музыканты.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 февраля, президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника генштаба Вооружённых сил республики Оника Гаспаряна.

Ранее стало известно, что армянское оппозиционное объединение «Движение за спасение Родины» готово встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном, но только для обсуждения вопроса о его отставке.