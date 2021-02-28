Дакар, , 16:35 — REGNUM Пока во многих других странах Африки ждут поставок вакцины от COVID-19, жители Сенегала массово отказываются вакцинироваться. Об этом 26 февраля сообщает Le Monde.

В сети распространены видеоролики, на которых сенегальцы категорически отказываются получать вакцину, а иногда даже сбегают с вакцинации. «Некоторые предпочитают умереть, но не быть вакцинированными», — говорит Mahfousse, один из самых известных YouTube-блогеров в стране.

Согласно опросу, проведенному в начале февраля сенегальским Бюро экономического прогнозирования, связанным с государством аналитическим центром, только 15,1% опрошенных считают, что вакцинация является лучшим решением для борьбы с COVID-19.

Предварительные результаты еще одного исследования, которое проводится в четырех африканских странах (Сенегал, Буркина-Фасо, Бенин и Камерун), объясняют причины такого недоверия. Например, это страх побочных эффектов или предпочтение предотвращения заболевания другими терапевтическими методами. Некоторые связывают вакцину с «заговором стран Запада», направленным на геноцид африканцев. Выдвигается также тезис о контроле над популяцией с помощью инъекций чипов или наночастиц.

Карим Диоп, генеральный секретарь регионального центра исследований в Фанн, отказ сенегальцев объясняет страхом иглы. «Низкий уровень вакцинации не является специфичным для вакцинации от коронавируса. Пациенты объявляют себя выздоровевшими, как только видят, что мы приходим со шприцем в руках», — утверждает доктор.

Вакцинация от COVID-19 в Сенегале началась 23 февраля, после получения страной 200 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm.