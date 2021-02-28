Москва, , 16:26 — REGNUM Поражение от футбольного клуба «Рубин» (Татария) в матче 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стало для «Спартака» (Москва) первым проигрышем от казанцев на своём поле — с 2010 г. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В последний раз «Спартак» дома терпел поражение от «Рубина» в 2010 г. Тогда комада из Татарии победила — 1:0.

Напомним «Спартак» на своём поле потерпел поражение от казанского «Рубина» в матче 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась — 0:2.

У гостей дубль оформил Джордже Деспотович.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого набрали 31 очко и поднялись на VII место в турнирной таблице. «Спартак» с 35 очками — на IV месте.