Салехард, 28 февраля 2021, 16:23 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе, на Спорышевском нефтяном месторождении произошел прорыв трубопровода — вылилась обводненная скважинная жидкость. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщила пресс-служба компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
«На внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошёл выход обводнённой скважинной жидкости с содержанием воды свыше 95%», — сообщили в компании.
Аварийные бригады ликвидируют последствия произошедшего — идет замена поврежденного фрагмента скважины.
Уточняется, что на месте разлива отсутствуют земли лесного фонда и водные объекты. Разлив произошел на площади примерно в 500 квадратных метров.