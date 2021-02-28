Салехард, , 16:23 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе, на Спорышевском нефтяном месторождении произошел прорыв трубопровода — вылилась обводненная скважинная жидкость. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщила пресс-служба компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

«На внутрипромысловом трубопроводе Спорышевского месторождения произошёл выход обводнённой скважинной жидкости с содержанием воды свыше 95%», — сообщили в компании.

Аварийные бригады ликвидируют последствия произошедшего — идет замена поврежденного фрагмента скважины.

Уточняется, что на месте разлива отсутствуют земли лесного фонда и водные объекты. Разлив произошел на площади примерно в 500 квадратных метров.