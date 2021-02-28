Берлин, , 16:12 — REGNUM Власти Федеративной Республики Германия могут столкнуться с исками о компенсациях, если федеральное правительство остановит реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 февраля, заявила министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце в интервью журналистам.

По словам Шульце, она поддерживает проект «Северного потока — 2» по причинам энергоменеджмента. Речь идет о том, что Германия не может сразу отказаться от угля, атомной энергии и газа. Как минимум в следующем десятилетии Германия будет нуждаться в газе.

Кроме того, в случае отказа германского правительства от реализации «Северного потока — 2» оно столкнется с исками о компенсациях.

«Кроме того, если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах», — сказала министр.

Напомним, что власти США всеми силами давят на Германию с той целью, чтобы она отказалась от крайне выгодного ей проекта газопровода «Северный поток — 2». Пока германские власти держатся.