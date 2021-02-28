Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Окружной судья США Джеймс Донато одобрил условия урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс против компании Facebook, согласно которым последняя выплатит $650 млн. Об этом сообщает газета The Guardian.

Жители Иллинойс подали коллективный иск против компании Facebook в 2015 году. Администрация социальной сети обвинялась в использовании системы распознавания лиц и других инструментов обработки биометрических данных без разрешения пользователей. Авторы коллективного иска посчитали, что эта практика нарушает закон штата Иллинойс о конфиденциальности.

Вскоре после подачи иска Facebook изменила систему меток на фотографиях, для которых применилась технологии распознавания лиц. Однако судебное разбирательство продолжалось до настоящего времени.

Согласно решению судьи Джеймса Донато из Северного округа Калифорнии, Facebook для урегулирования этого иска выплатит подавшим коллективный иск жителям штата Иллинойс $650 млн. Отмечается, что это решение заденет около 1,6 млн жителей штата, а минимальный размер выплаты составит $345.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале Управление по конкуренции Италии обязало компанию Facebook выплатить штраф в размере €7 млн за нарушения при обработке персональных данных.

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