Москва, 28 февраля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Для мониторинга реализации обещаний депутатов в Госдуме предлагают ввести ежегодную отчётность, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Я думаю, что мы могли бы рассмотреть вопрос и зафиксировать либо в законе, либо в нашем регламенте положения о том, что избранный депутат фиксирует те обязательства, которые он принял перед своими избирателями, и обязан ежегодно публиковать отчет о том, что ему удалось сделать в целях реализации этих обязательств», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

От депутата ждут не только принятия важных законов, но и решения конкретных проблем избирателей, добавил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании. Мера позволит избежать популизма.