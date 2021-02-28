Москва, 28 февраля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Совет Европы уронил свой авторитет тем, что никак не реагировал на дискриминацию русского языка и русскоязычного населения на Украине, а также в странах Прибалтики. Об этом Лавров написал в своем послании генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления Российской Федерации в Совет Европы.

Mvs.gov.ua Боевики украинских националистических формирований

«Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», — сказано в письме Лаврова, фрагменты которого опубликованы на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров считает, что потенциал Совета Европы всё же востребован для объединения усилий государств в области здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

Лавров уверен, что никакие геополитические или экономические расчеты ни в коем случае не должны ставиться выше интересов защиты здоровья собственных граждан.

В целом Лавров пожелал Пейчинович-Бурич успехов в ее ответственной миссии.