28 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

Платон Беседин, , 17:11 — REGNUM Хэштег #FreePanarin набирает мощь в социальных сетях — главным образом в североамериканских, конечно же. Всё дело в том, что в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ) заполыхал скандал, инициированный, правда, извне гражданином России. Для тех, кто, аки Илья Муромец, проспал много лет, напомню на всякий случай: НХЛ — сильнейшая хоккейная лига на планете, где за канадские и, в основном, американские команды выступают игроки со всего мира.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

Итак, суть скандала такова. Андрей Назаров (тоже экс-игрок НХЛ, первый русский тафгай, а впоследствии тренер) обвинил россиянина Артемия Панарина, выступающего за нью-йоркский «Рейнджерс» и являющегося одной из главных звёзд НХЛ сегодня, в том, что тот десяток лет назад, выступая за «Витязь», в Риге избил девушку в ночном клубе. Сам Назаров тогда «Витязь» тренировал.

К подобным обвинениям в НХЛ и в Северной Америке относятся не просто серьёзно, а архисерьёзно. Не одна спортивная карьера упокоена в могиле плитами таких заявлений. Можно, к примеру, вспомнить перспективного россиянина Вячеслава Войнова, покинувшего НХЛ после обвинений в домашнем насилии. Вот только с Панариным происходит всё несколько иначе.

Андрей Назаров Александр Головко

Назаров почему-то решил вспомнить историю с побоями спустя десяток лет. И это у многих вызвало логичное недоумение. Объяснение, впрочем, нашли быстро. Чисто американское объяснение. Фокус в том, что Назаров отличается, скажем так, ярко-патриотической позицией (как это принято маркировать в медиа без особого углубления в понимание сути патриотизма). Панарин же, наоборот, близок к оппозиционным воззрениям и кругам. В частности, он регулярно даёт остро-критические интервью о российской действительности, а в январе этого года открыто поддержал Навального и несанкционированные митинги. И тут — понеслась.

Замечу, что, по логике, активнее в данной истории в первую очередь должна вести себя российская Континентальная Хоккейная Лига (КХЛ). Инициировать, к примеру, собственное расследование, отправив группу людей в Ригу — для выяснения. Однако — тишина. Зато высказались бывшие одноклубники Панарина. Например, хоккеист Михаил Анисин, выступающий ныне в чемпионате Словакии. По его словам, ничего страшного Артемий не совершал. Была пьяная разборка, толчки, перебранки. Хотя и приехала полиция.

Любопытно же вот что. Сейчас Панарин временно отдыхает. Но сразу после обнародования Назаровым информации НХЛ, как и клуб «Рейнджерс», выступили с абсолютной поддержкой Артемия. Они всецело заняли сторону игрока, а дело назвали политическим. Поступили так, не имея никаких фактов и доказательств. И вот это уже вызывает сомнения и даже лёгкую брезгливость, как, впрочем, и запоздалое прозрение Андрея Назарова (где тот был раньше?). Ведь обычно американские лиги поступают куда жёстче: они сперва отстраняют игрока до полного выяснения, затем выносят вердикт. Здесь же — сразу однозначная позиция. И это как минимум говорит о двойных стандартах американских функционеров.

Такое поведение верхов объясняется статусом Панарина. После удачно проведённых сезонов за «Чикаго» и «Коламбус» он стал одним из лучших форвардов Лиги, приблизившись к статусу суперзвезды (там Овечкин, Кросби, Макдэвид, Кейн и ещё шесть-семь игроков). Далее началась эпопея с трудоустройством Артемия. В результате он выбрал один из самых популярных и символических клубов мира «Нью-Йорк Рейнджерс». Тот не очень успешно выступает, но зато навсегда сохраняет ореол культовой команды. Панарин получил второй в Лиге по размеру контракт, уступив только новому Избранному — канадцу Коннору Макдэвиду (так принято в Северной Америке назначать очередного One после Уэйна Гретцки).

Коннор Макдэвид (сс) Connor Mah

Вместе с этим Артемий, показывающий симпатичную игру, стал на почву политической борьбы, кидая то одни, то другие обвинения в сторону России. Наговорил он достаточно, и критика его, к сожалению, больше похоже на визжание из серии «всё пропало», но «хомячкам» этого достаточно. Им важен статус говорящего: мол, да сам же большой хоккеист вердикт о России вынес — внимайте! Неважно, что Панарин живёт в Америке и вообще мало что понимает о жизни российского общества.

Так откуда такая оппозиционная активность? Объясняется всё классически просто, согласно бритве Оккама: агент Панарина — заправляющий его делами Пол Теофанос — бывший (а некоторые полагают, что и нынешний) агент ЦРУ. В своё время он был советологом, противодействовал присутствию СССР в Афганистане — в общем, стандартная история.

Тут надо понимать, что спорт, и это реальность, давно стал разновидностью войны, когда его используют для доминирования одного государства, идеи над другими. И, к примеру, та легендарная Суперсерия СССР против Канады, несомненно, имела колоссальный политический подтекст и являлась своеобразной бойней. Когда нет возможности уничтожать друг друга бомбами и ракетами, тогда на помощь приходит спорт.

Вот и из Артемия Панарина решили в определённый момент сделать воина информационного/оппозиционного фронта. Да, спортсмены подчас любят пофилософствовать. К примеру, выступающий за «Чикаго», а ранее за «Колорадо» защитник Никита Задоров тоже регулярно бросает заявления о «плохой России». Образцом же тут, со знаком минус, является поигравший в Америке и там же оставшийся жить вратарь Илья Брызгалов — вот уж кто регулярно сообщает странные вещи о России.

Илья Брызгалов Pens Through My Lens

Однако всё это случайные истории. Случай же Панарина больше напоминает часть мощной кампании по созданию нового лица оппозиции — успешного спортсмена, который, живя в США, говорит о России в «лучших» традициях «холодной войны», создавая образ отсталой «империи зла». Тут вспоминаются слова Высоцкого, заявившего когда-то западным журналистам: «У моей страны хватает проблем, но обсуждать я их буду не с вами». Панарину взять бы подобный образ мышления на заметку как минимум. Ведь проблема не в том, что он в принципе критикует российские реалии — имеет право, на самом деле, пусть и живя в Америке. Проблема в том, что критика его больше напоминает брюзжание «за всё хорошее против всего плохого». Однако она вполне себе создаёт опасный резонанс в головах тех, кто горяч, жаждет денег и не слишком желает разбираться в ситуации (всё, как и у Артемия). Вот только тот, как ни крути, состоялся и уехал за American dream, а те, кому он дует в уши, лишь в самом начале пути и громить, сжигая всё и вся, территорию, по которой проходит этот путь, недальновидно и, более того, опасно.

Очень жаль, что Артемий Панарин выбирает не игру в хоккей, а игру политическую, нечистоплотную. Мелко, а для русского человека — особенно. В этом плане куда честнее и куда симпатичнее легендарный Александр Овечкин, играющий в НХЛ за «Вашингтон», остающийся лучшим игроком XXI века и лицом НХЛ, бьющий рекорды один за другим, но не скрывающий своих симпатий к Родине.

Вопрос ведь тут не в том, кого поддерживать, а ради чего и как это делать. К сожалению, Панарин выбрал несколько странный путь. Как, впрочем, и Андрей Назаров, решивший вдруг вспомнить то, о чём он столь долго молчал. Грязные игры, да, но одним, судя по реакции США и НХЛ, в них можно куда больше других. И это не удивляет — война продолжается.