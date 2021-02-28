Люблин, Польша, , 15:56 — REGNUM В городе Люблин в ночь на 28 февраля в результате дорожно-транспортного происшествия скончались двое граждан Украины, сообщает TVP.INFO со ссылкой на пресс-службу полиции.

Авария произошла на одной из улиц Люблина. По неизвестным причинам водитель автомобиля Volkswagen Passat вылетел с дороги и боком ударился о дерево. Удар был столь сильный, что оба мужчины, находившиеся в машине, погибли на месте ДТП.

Погибшему водителю автомобиля было 24 года, а его пассажиру — 22. Сотрудники правоохранительных органов несколько часов работали на месте аварии, дорога была перекрыта.

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