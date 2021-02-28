Москва, , 15:36 — REGNUM Российский спутник «Арктик-М» вышел на расчетную орбиту после успешного запуска с космодрома «Байконур». Об этом сегодня, 28 февраля, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Напомним, что ранее сегодня ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома «Байконур». Она вывела на околоземную орбиту разгонный блок «Фрегат», который затем вывел спутник «Арктик-М» на расчетную орбиту. Солнечные антенны и другие элементы спутника раскрылись, связь с аппаратом установлена.

Это первый спутник серии «Арктик-М», которая станет основной мониторингоа климата и окружающей среды в Арктической зоне.

«Таким образом, положено начало развёртыванию новой арктической орбитальной группировки России», — написал Рогозин на своем канале в мессенджере Телеграм.