Токио, , 15:29 — REGNUM Нехватка графических процессоров на глобальном рынке продлится не менее года, заявил аналитик Morgan Stanley в Японии Харлан Сур. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Дефицит на мировом рынке полупроводниковой промышленности сохраняется со второй половины 2020 года. Наиболее пострадавшей отраслью оказались графические процессоры, спрос на которые вырос на фоне роста стоимость ведущих криптовалют. Именно такие процессоры лучше всего подходят для майнинга — создания новых структур, обеспечивающих функционирование криптовалютных платформ.

По оценкам аналитика Morgan Stanley Харлана Сура, спрос на графические процессоры превышает глобальные производственные мощности на 10−30%. Он считает, что основным производителям видеокарт — компаниям AMD и Nvidia — потребуется до года для наращивания требуемой мощности. Ещё несколько месяцев уйдёт на заполнение цепочки сбыта. Таким образом, дефицит на рынке видеокарт сохранится до 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года аналитики заявили, что спекулянты заработали на перепродаже видеокарт Nvidia RTX 30-й серии около $15 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, сколько спекулянты заработали на видеокартах RTX 30-й серии