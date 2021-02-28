Гельзенкирхен, Германия, , 15:39 — REGNUM Футбольный клуб из Гельзенкирхена «Шальке 04» уволил своего главного тренера команды Кристиана Гросса с занимаемого поста. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Помимо этого, указывается, что вместе с Гроссом из команды ушел его помощник Райнер Видмайер, кроме этого, был также уволен спортивный директор клуба Йохен Шнайдер.

«Принятые решения стали неизбежными после неутешительных результатов матчей против «Боруссии» из Дортмунда (0:4) и «Штутгарта». Нет необходимости говорить обо всем остальном: спортивная ситуация ясна, поэтому мы должны думать о каждом кадровом решении, которое даже еще не принято. При этом теперь команда обязана максимально успешно сыграть в последней трети текущего сезона», — заявил в связи с данными увольнениями глава наблюдательного совета «Шальке» Йенс Бухта.

При этом ранее команда из Гельзенкирхена проиграла с разгромным счетом 1:5 в матче 23-го тура чемпионата Германии клубу «Штутгарт»

Отметим, в настоящее время «Шальке» находится на восемнадцатом, последнем месте турнирной таблицы немецкой Бундеслиги, имея девять очков после 23 туров.