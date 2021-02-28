Киев, , 15:37 — REGNUM В украинской армии от осложнений COVID-19 скончался военнослужащий, сообщили 28 февраля в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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Смерть военного наступила в центральной клинической больнице города Ужгород (Закарпатская область), куда ранее он был госпитализирован.

За сутки в ВСУ зарегистрировали 115 новых случаев заражения коронавирусом. Двое военнослужащих и один работник ВСУ были госпитализированы в медицинские учреждения.

На данный момент в вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 808 человек. С начала пандемии в украинской армии выздоровели 15 946 человек, скончались 46 человек.

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