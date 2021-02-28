Москва, , 15:20 — REGNUM Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» Алексей Ковалев заявил, что ему интересно было бы поработать со сборной Китая по хоккею на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Он рассказал об этом 28 февраля на пресс-конференции.

«Интерес остается, но пока не до этого. Должно быть проделано много работы, я заинтересован», — сказал он.

При этом Ковалев напомнил, что он был на трех Олимпиадах во время своей игровой карьеры и отметил, что ему хотелось бы побыть на Играх в качестве тренера.

Отметим, зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине состоятся в период с 4 по 20 февраля.