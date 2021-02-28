Минск, , 15:19 — REGNUM В Белоруссии зарегистрировали 1347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Всего в стране по официальным данным по состоянию на 28 февраля было выявлено 287 306 случаев инфицирования SARS-CoV-2, 1976 из которых оказались со смертельным исходом (умерли десять человек за сутки). 277 995 инфицированных выздоровели (выздоровел 1761 человек за сутки).

В Белоруссии с начала пандемии в целях диагностики провели 4 млн 898 038 тестов на SARS-CoV-2, 19 020 из которых пришлись на минувшие сутки.

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Напомним, в предыдущие сутки в Белоруссии выявили более 1450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.