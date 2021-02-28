Москва, , 14:59 — REGNUM Запущенный с космодрома «Байконур» спутник «Арктика-М» успешно достиг целевой орбиты 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома «Байконур» в 09:55 мск. В 12:14 мск космический аппарат отделился от разгонного блока и вышел на рабочую орбиту.

Высокоэллиптическая орбита с высотой апогея 37 400 — 39 800 км, перигея 600 — 3 000 км соответственно и наклонением 63,30 градуса позволит спутнику «Арктика-М» проводит метеорологический и гидрологический мониторинг полярных областей Земли, включая приграничные территории на севере России.

Первый этап орбитальной группировки «Арктика-М» будет завершён после запуска второго спутника этого типа. Два космических аппарата позволят обеспечить непрерывный обзор арктического региона Земли, а также позволит повысить качество получаемых оперативных гидрометеоданных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» проводился на пределе допуска по метеоусловиям.

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