Минск, , 15:17 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии, формальный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена в период с 1 по 10 марта посетить Финляндию, Португалию и Швейцарию, где она встретится с представителями власти данных государств, сообщили 28 февраля в пресс-службе Светланы Тихановской.

С 1 по 4 марта Тихановская будет находится в Финляндии, где встретится с президентом страны Саули Ниинистё, главой правительства Санной Марин и министром иностранных дел Пеккой Хаависто.

С 4 по 7 марта бывший кандидат в президенты Белоруссии будет находится в Португалии, где встретится с главой правительства Португалии Антониу да Коштой, главой внешнеполитического ведомства Аугусто Сантушем Сильвой, а также — с бывшим председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу (занимал должность с 23 ноября 2004 года по 1 ноября 2014 года).

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С 7 по 10 марта Тихановская будет находиться в Швейцарии, где встретится с представителями ООН и швейцарского парламента.

«Цель каждой встречи — рассказывать о ситуации в Беларуси и о том, что протесты продолжаются. Во время каждого визита будут обсуждаться программы поддержки пострадавших беларусов, правозащитников и независимых медиа», — сообщает источник.

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Напомним, ранее Тихановская заявила, что весной президент Белоруссии Александр Лукашенко уйдет в отставку.