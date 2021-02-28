Москва, , 15:16 — REGNUM Вертолет Ми-35 российских Военно-космических сил (ВКС) в ходе патрулирования совершил вынужденное приземление на территории провинции Хасеке в Сирии. Об этом 28 февраля сообщили в Минобороны России.

Ми-35 (сс) Srđan Popović

«Экипаж вертолёта Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. Жизни лётчиков ничего не угрожает», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также там уточнили, что, по докладу пилотов, по винтокрылой машине не было огневого воздействия и добавили, что вынужденная посадка была совершена из-за технических неполадок.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля легкий самолет упал в американском округе Холл в штате Джорджия, в результате чего погибли три человека.