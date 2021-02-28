Владимир, , 14:35 — REGNUM Оппозиционный блогер Алексей Навальный, осужденный на реальный срок по так называемому делу «Ив Роше», этапирован в исправительную колонию №2 в городе Покрове Владимирской области. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщают владимирские СМИ.

Напомним, что Навальный был приговорен к условному сроку по делу «Ив Роше». При этом блогер злостно нарушал режим условного заключения, и в итоге суд заменил ему приговор на реальный срок. По предварительным данным, Навальный выйдет на свободу в 2023 году.

Ранее стало известно, что Навального из Москвы доставили в СИЗО №3 в Кольчугино во Владимирской области. Оттуда Навального доставили в ИК №2 в Покрове в той же Владимирской области.

Уполномоченная по правам человека во Владимирской области Людмила Романова заявила, что ИК-2 имеет вполне положительную репутацию, оттуда поступает мало нареканий на сотрудников ФСИН и небольшой количество нарушений.