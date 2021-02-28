Москва, , 14:36 — REGNUM Рассмотрение инцидента, который произошел после матча 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между владикавказской командой «Алания» и «Томью» из Томска, запланировано в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) на 3 марта. Об этом 28 февраля рассказал глава комитета Артур Григорьянц, его слова приводит ТАСС.

«Думаю, что получим материалы в понедельник. Общее заседание планируется на 3 марта», — сказал он.

Также Григорьянц уточнил, что КДК РФС 1 марта документов и от ФНЛ, и от Российской премьер-лиги (РПЛ) по всем матчам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ФНЛ передаст КДК РФС материалы по инциденту, который произошел после матча 27-го тура первенства ФНЛ между командами «Алания» «Томь», в ближайшее время.

Напомним, в матче 27-го тура первенства ФНЛ «Алания» уступила «Томи» со счетом 2:3 на домашнем поле. После матча произошел инцидент, когда футболист владикавказской команды Хетаг Хосонов толкнул одного из игроков «Томи». После этого на игровое поле выбежал ранее удаленный с него главный тренер домашней команды Спартак Гогниев, который в ходе конфликта, как указано в протоколе матча, нанес удар в область живота главному арбитру матча Артему Чистякову.