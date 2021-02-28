Вашингтон, , 14:29 — REGNUM Ежегодная выставка индустрии видеоигр Electronic Entertainment Expo (E3) в 2021 году пройдёт в формате онлайн-мероприятия. Об этом сообщается в программе департамента Лос-Анджелеса по выставкам и туризму.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Выставка E3 проводится американской ассоциацией производителей программного обеспечения и компьютерных видеоигр ESA с 1995 года. В 2020 году организаторы выставки решили отказаться от очного формата мероприятия из-за трудной эпидемиологической ситуации.

Представленное департаментом Лос-Анджелеса по выставкам и туризму расписание свидетельствует, что в 2021 году выставка 2021 также будет проводиться в цифровом формате. Мероприятие пройдёт с 15 по 17 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 по 21 февраля компания Activision Blizzard провела онлайн-выставку видеоигр Blizzcon 2021.