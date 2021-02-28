Москва, , 14:39 — REGNUM Главный наставник пекинского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» Алексей Ковалев заявил, что готов продолжать работать со своей командой. Он рассказал об этом 28 февраля на пресс-конференции.

«Я готов продолжить (работать с командой). Но это будет обсуждаться после того, как разрешаться другие проблемы», — сказал он.

Отметим, по итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» занял двенадцатое, последнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф лиги.