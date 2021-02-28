Москва, , 14:38 — REGNUM Московский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» интересуется возможностью возвращения в свой состав финского форварда команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Лео Комарова. Об этом 28 февраля сообщил на пресс-конференции генеральный менеджер «бело-голубых» Виктор Меркулов.

«Мы рассмотрим кандидатуру Комарова, но на сегодняшний день его представители на нас не выходили. Официальной информации о том, что он возвращается в КХЛ, тоже нет. Но если он будет готов, то мы готовы рассмотреть этот вариант», — сказал он.

При этом контракт 34-летнего финского хоккеиста с «Айлендерс» заканчивается в конце сезона-2021/22 и ходу текущего сезона клуб НХЛ выставлял игрока на драфт отказов.

Отметим, в нынешнем сезоне Лео Комаров сыграл в составе нью-йоркского клуба в 11 матчах и отметился в них двумя результативными передачами. Игрок выступал за московское «Динамо» с 2009 по 2012 год, и в сезонах-2012/13 и 2013/14.