Донецк, , 14:38 — REGNUM Вооруженные силы Украины на оккупированной ими части Донецкой Народной Республики вблизи жилых домов и муниципальных объектов разместили 51 единицу вооружения и военной техники, сообщили 28 февраля в пресс-службе Народной Милиции ДНР.

Из состава 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ на железнодорожной станции в городе Константиновка были размещены 12 танков Т-72, на территории объекта вблизи села Калиново — один зенитный ракетный комплекс «Оса». Три боевые машины пехоты были размещены вблизи поселка городского типа Новгородское.

Из состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе поселка городского типа Мангуш был размещен зенитный ракетный комплекс «Стрела-10».

"ОДИН зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» в районе н.п. МАНГУШ, для уничтожения БЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия «Camcopter S-100», с целью сокрытия тяжелого вооружения от средств видеофиксации», — уточняет источник.

Из состава 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ одна зенитная установка ЗУ-23 была размещена на территории объекта в городе Красногоровка.

Из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в жилом районе села Черненко были размещены два зенитных ракетных комплекса «Шилка» и один бронетранспортер МТ-ЛБ.

Из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ вблизи села Фёдоровка были размещены два ПТРК «Конкурс» и две бронированные разведывательно-дозорные машины. На территории объекта вблизи города Волноваха был размещен один зенитный ракетный комплекс «Оса». На территории объекта вблизи села Василевка — десять БМП-1. На территории объекта в селе Старогнатовка — две БМП-1 и две бронированные разведывательно-дозорные машины. Вблизи села Новосёловка — две БМП-2, вблизи села Богдановка — два бронетранспортера МТ-ЛБ и одна БМП-1, вблизи села Новосёловка Вторая — две БМП-1, вблизи поселка городского типа Мирное — четыре БМП-1.

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